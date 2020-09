‘Miljoen coronadoden is wellicht onderschatting’

Volgens officiële cijfers zijn ondertussen wereldwijd al 1 miljoen doden gevallen door het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest echter dat het er veel meer zijn. Sommige experts spreken zelfs van het dubbel. Vast staat dat de ziekte dit jaar al meer slachtoffers heeft gemaakt dan malaria, en dat het aantal overlijdens nog fors toeneemt.

Dat blijkt uit de cijfers die de Johns Hopkins universiteit bundelt. Het totaal aantal slachtoffers klom vandaag boven de 1 miljoen. De VS is het zwaarst getroffen land, met ruim 200.000 doden. In Brazilië zijn er dat al bijna 150.000, India lijkt binnenkort ook officieel 100.000 slachtoffers te betreuren. In ons land zijn er nog net geen 10.000 doden, waardoor België op de 18de plaats in de lijst staat.

Maar er zijn twijfels of die cijfers wel correct zijn. Zo worden in India de precieze doodsoorzaak van besmette mensen vaak niet bijgehouden. In Rusland zouden vaak andere doodsoorzaken worden opgegeven: bij bijvoorbeeld mensen met een hartaandoening wordt dat als officiële reden genoteerd, waardoor ze niet in de coronastatistieken opduiken.

Mike Ryan, hoofd noodtoestanden van de WHO, wijst er dan ook op dat die cijfers echter een onderschatting zijn. Zowel het aantal besmettingen als aantal dodelijke slachtoffers ligt volgens hem hoger dan we tot dusver weten. ‘Je kunt niet alles tellen, maar ik verzeker dat de huidige aantallen een onderschatting zijn van de werkelijke tol die Covid-19 eist’.

Alan Lopez, professor aan de universiteit van Melbourne schat zelfs dat er eerder sprake is van 1,8 miljoen slachtoffers. Aan persagentschap Bloomberg zegt hij dat hij vreest voor 3 miljoen doden tegen eind dit jaar.

Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres spreekt van een ‘huiveringwekkende mijlpaal’. ‘Het is een ontzagwekkend getal.’ Hij wijst erop dat we nooit het persoonlijke leed uit het oog mogen verliezen. ‘Het waren vaders en moeders, echtgenotes en echtgenoten, broers en zusters, vrienden en collega’s.’

Het aantal overlijdens zit in een stroomversnelling. In amper drie maanden tijd is het aantal dodelijke slachtoffers verdubbeld. Het eerste overlijden is pas in januari officieel vastgesteld in China.

Volgens berekeningen van Reuters stierven in september tot dusver gemiddeld 5.400 mensen aan de ziekte, wat neerkomt op 226 mensen per uur, of één iemand per 16 seconden.