Waals parlementslid veroordeeld voor openbare zedenschennis

Het Waals PS-parlementslid en de burgemeester van Sambreville Jean-Charles Luperto is door het Luikse hof van beroep veroordeeld tot 6 maanden cel met 2 jaar uitstel voor openbare zedenschennis. Hij heeft ook een boete van 600 euro met 2 jaar uitstel gekregen, maar gaat in cassatie tegen zijn veroordeling.

De feiten zelf dateren van 2014, toen de politicus de snelwegparking in Spy gebruikte voor ontmoetingen. De plaats was gekend bij de homoseksuele gemeenschap om losse seksuele contacten aan te gaan. Luperto heeft nooit ontkend dat hij de parking frequenteerde, maar wel dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan eender welke vorm van openbare zedenschennis. Hij werd in verdenking gesteld voor zedenfeiten, die in aanwezigheid van minderjarigen in de toiletten langs die parking zouden hebben plaatsgevonden.

De advocaten van Luperto hadden de vrijspraak gevraagd, het openbaar ministerie vroeg een straf van 6 tot 8 maanden cel met uitstel. Uiteindelijk werd hij dus veroordeeld, maar de politicus legt zich niet neer bij die uitspraak. Zijn advocaat, meester Marc Uyttendaele, vindt de veroordeling ‘schandalig’ en laat weten in cassatie te gaan.

Volgens hem heeft Luperto nooit een eerlijk proces gekregen. ‘Mijn cliënt heeft met verbijstering kennisgenomen van het vonnis en tekent cassatieberoep aan’, zegt Uyttendaele. ‘Dit onderzoek werd gekenmerkt door een ernstige verwarring tussen morele opvattingen en de toepassing van de wet. Meneer Luperto roept vandaag meer dan ooit zijn volledige onschuld uit.’

De advocaat laat ook weten dat Luperto zijn politieke ambt zal blijven uitoefenen.

‘Zwaarwichtige feiten’

In 2014 werden tussen april en oktober vier aparte klachten tegen Luperto ingediend. De procureur sprak toen over ‘zwaarwichtige feiten’. Het parket ontving in mei een proces-verbaal over openbare zedenschennis. Sindsdien werden getuigen gehoord. Als gevolg van de verhoren kwamen andere feiten aan het licht. Halfweg oktober werd en onderzoeksrechter aangesteld en is een onderzoek naar het dossier geopend. Er werden ook huiszoekingen uitgevoerd bij Luperto thuis en bij de administratie van de gemeente Sambreville, de gemeente in de provincie Namen waar Luperto burgemeester is. Ook in het parlement van de Franse gemeenschap vond een huiszoeking plaats.