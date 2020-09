Na storm Odette: honderden flessen motorolie uit 1966 op stranden aangespoeld

Aan de Belgische Westkust en de Noord-Franse kust zijn honderden flessen motorolie en remvloeistof van British Petroleum (BP) aangespoeld. In 2018 spoelden precies dezelfde flessen aan. Nu zijn het er een pak meer. ‘Er liggen minstens duizend flessen’, zegt strandjutter Aäron Fabrice de Kisangani.

‘Zo’n 54 jaar geleden moet er een container met motorolie in de Noordzee zijn beland’, zegt de strandjutter uit Oostduinkerke. ‘Toen spoelden op het Nederlandse Waddeneiland Texel al een duizendtal dezelfde flessen aan, uit het jaar 1966. Ook in latere jaren werd er dergelijk afval gevonden op de Nederlandse stranden.’

Na storm Odette van dit weekend spoelden langs de strandlijn tussen Oostduinkerke en Duinkerke vele flessen aan. ‘Ik vermoed dat de container waarin ze zich bevonden, ondertussen volledig is doorgeroest. Storm Odette heeft de schade waarschijnlijk nog groter gemaakt, waardoor de flessen komen bovendrijven en door de stroming op het strand belanden’, zegt hij.

‘Ik heb een honderdtal van die flessen meegenomen en samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) onderzocht. Hopelijk kunnen we aan de hand van de fauna die zich erop bevindt de exacte locatie van de container bepalen, zodat die leeggemaakt kan worden. Heel wat flessen lekken, waardoor er olie en remvloeistof op het strand én dus in zee terechtkomt. Ik wil de kustgemeenten dan ook oproepen om deze zo snel mogelijk te verwijderen. In Noord-Frankrijk en De Panne is men daar al mee bezig.’