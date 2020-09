Grootste Belgische makelaar na verhoor vrijgelaten, wel paspoort kwijt

Zijn paspoort is hij voorlopig kwijt, en ook zijn luxejacht werd binnenstebuiten gekeerd, maar voetbalmakelaar Didier Frenay (54) is dinsdagmiddag na verhoor opnieuw vrijgelaten. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Mary.

Belgische speurders klopten maandag in Monaco op de deur van Didier Frenay. ’s Lands grootste voetbalmakelaar en ex-voetballer bij onder meer Cercle Brugge, Seraing en Charleroi, werd urenlang ondervraagd over zijn precieze rol bij de transfer van Kevin De Bruyne naar het Duitse Wolfsburg.

Het lopende gerechtelijk onderzoek ligt in het verlengde van de eerdere aanhouding van makelaar Patrick De Koster. Onderzoeksrechter Michel Claise onderzoekt de (geheime) commissies die de makelaars opstreken bij die transfer ter waarde van 23 miljoen euro. De transfer dateert uit 2014, het onderzoek startte na een klacht van de clan-De Bruyne vorig jaar. Er zou sprake zijn van witwaspraktijken en schriftvervalsing. Het gerecht onderzoekt of er extra constructies - buiten het zicht van fiscus én Kevin De Bruyne - werden opgezet via belastingparadijzen.

Huiszoeking op jacht

Na De Koster wordt nu dus ook Didier Frenay geviseerd. De makelaar van onder meer Dimata, Pavard, Zouma en Perisic kreeg eerder een uitnodiging om zich vorige week in Brussel te komen aanbieden voor verhoor. Frenay zag dat echter niet zitten vanwege corona en de vrees om wekenlang achter tralies te belanden.

Belgische speurders maakten dan maar de omgekeerde beweging en doorzochten dinsdagochtend ook zijn jacht in de plezierhaven van Monaco. Ook in Luxemburg, waar de hoofdzetel van zijn makelaarsbureau Starfactory gevestigd is, vielen de speurders binnen.

Vrijgelaten, geen borgsom

In tegenstelling tot De Koster en eerder ook zijn Monegaskische collega Christophe Henrotay werd Frenay dinsdag noch in verdenking gesteld, noch onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Mary. Frenay werd vrijgelaten zonder het betalen van een borgsom. Henrotay bijvoorbeeld kwam in Monaco pas vrij nadat hij een kwart miljoen euro op tafel legde. Frenay staat wel onder gerechtelijke controle. Hij moest zijn paspoort inleveren en mag Monaco voorlopig niet verlaten.