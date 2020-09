Rzoska (Groen) over koers Vlaamse regering: ‘Ik voel me bekocht’

Groen-fractieleider Björn Rzoska is van mening veranderd na lezing van de Vlaamse begroting en het relanceplan. ‘Dit is vooral opgewarmde kost.’

Onmiddellijk na de septemberverklaring die Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gisteren in het Vlaams Parlement aflegde, had Groen-fractieleider Björn Rzoska nog een vrij goede indruk van de nieuwe koers van de Vlaamse regering.

Maar na lezing van het Centenblaadje, waarin minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) de begroting van volgend jaar samenvat, en na lezing van het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ blijft daar niet veel van over.

‘Het beeld dat de Vlaamse regering wil schetsen, is dat van een regering die niet bespaart, maar investeert’, zegt Rozska. ‘Inderdaad, er staan nauwelijks besparingen in het Centenblaadje, maar als ik dan naar het investeringsplan kijk, zie ik vooral grote aankondigingen waar niets achter zit.’

Wat dan met de 4,3 miljard aan investeringen?

‘Ik heb de indruk dat dit momenteel vooral een lege doos is. Er staat in de begroting 2021 niets dat aangeeft dat er volgend jaar uit dit relancefonds wordt geïnvesteerd. Wat er wel instaat is al lang beslist: in het Vlaams regeerakkoord of de meerjarenbegoting en is aangekondigd door verschillende ministers.’

Die 4,3 miljard is toch reëel?

‘De Vlaamse regering kijkt er wel heel uitdrukkelijk voor naar Europa. De middelen moeten vooral uit het Herstelfonds en het Brexit-fonds komen. Die houding tegenover Europa blijft dubbel. Aan de ene kant staat de Vlaamse regering met de handen open om Europees geld te ontvangen, aan de andere kant trekt ze haar neus op voor bijvoorbeeld de Green Deal.’

‘Ook op het vlak van klimaat zit hier weinig in, behalve wat al was aangekondigd. Voor de rest is het opgewarmde kost, zoals de Blue Deal voor de bestrijding van waterschaarste.’

Moet de uitwerking nog komen?

‘Dat mag ik hopen, maar waarom staat het dan niet in het Centenblaadje? Ik had gehoopt dat de Vlaamse regering de resetknop zou indrukken, maar als ik dit lees, voel ik met vooral bekocht, en met mij vele Vlamingen. De investeringen moeten vandaag gedaan worden, dat zeggen alle specialisten.’

‘Ik wil niet alles afbranden. Er zitten ook goede dingen in de plannen: de aandacht voor digitalisering, investeringen in onderwijs, innovatie rond waterstof…, maar er zijn nog andere noden in de samenleving: zorg, armoedebestrijding. Daarover vinden we amper iets terug.’

Minister van Welzijn Wouter Beke kondigt toch bijkomende investeringen in de zorg aan?

‘Dat zat allemaal al in de pijplijn. Er worden stapjes in de goede richting gezet, maar verder springt de Vlaamse regering niet, terwijl er nog grote noden zijn, in de thuiszorg, de mantelzorg, de wachtlijsten,... Ik had daar graag meer aandacht voor gezien.’