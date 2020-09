Twee jonge Vlamingen maken kans op Boekenbon Literatuurprijs

Twee jonge Vlamingen en drie gevestigde Nederlandse namen prijken op de shortlist van de Boekenbon Literatuurprijs.

Twee Vlamingen stonden op de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs. Ze hebben allebei de shortlist gehaald: Charlotte Van den Broeck (29) kon de jury bekoren met haar prozadebuut Waagstukken, een essayistisch getinte bundel over tragische architecten die ten onder gingen aan hun mislukte bouwprojecten.

Koen Sels (38) belandt bij het selecte clubje genomineerden met zijn tweede roman Gloria, waarin hij zich bezint over het vaderschap.

Daarmee kiest de jury voor twee jonge en eigenzinnige Vlaamse stemmen. De drie Nederlandse genomineerden hebben een langere staat van dienst: Marcel Möring maakt kans met Amen, Stephan Enter met Pastorale en Oek de Jong met Zwarte schuur.

De Boekenbon Literatuurprijs doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar het is de opvolger van de Ako Literatuurprijs, die de jongste jaren ettelijke keren van sponsor en naam is veranderd. Wie straks de eerste laureaat van de prijs onder deze naam wordt en met 50.000 euro naar huis mag gaan, weten we op 12 november.