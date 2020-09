Bestuurder rijdt zich vast op trappen station Gent-Sint-Pieters

Een vreemd gezicht, dinsdagmorgen aan het station Gent-Sint-Pieters. Een wagen reed er zich vast op de trappen naar de fietsenstalling.

Volgens de politie is er geen sprake van roekeloos rijgedrag. De chauffeur volgde een verkeersbord voor voetgangers en dokkerde zo de trappen naar beneden.

‘Het gaat hier duidelijk over een inschattingsfout. Volgens de man was het onduidelijk naar waar hij moest rijden en zo is het incident gebeurd’, laat politiewoordvoerder Matto Langeraert weten.

De wagen werd ondertussen getakeld. De chauffeur kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar was onder de indruk van de gebeurtenissen.