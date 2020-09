Ex-baas van Elite beschuldigd van verkrachting

Het Franse gerecht opent een onderzoek naar verkrachting van minderjarigen tegen Gérald Marie (70). Marie was jarenlang de baas van Elite, een van ’s werelds bekendste modellenbureaus. Hij was van 1987 tot 1993 getrouwd met het supermodel Linda Evangelista.

De beschuldigingen gaan over feiten uit de jaren tachtig en negentig. ­Gérald Marie had de reputatie dat hij relaties had met jonge modellen. Hij bood de meisjes ook vaak onderdak toen ze pas toekwamen in ­Parijs vanuit de Verenigde Staten of Australië. Enkelen van hen zou hij verkracht hebben.

Een van de klachten komt van de Amerikaanse Carré Otis-Sutton, ­later onder meer het gezicht van Calvin Klein. Zij was amper zeventien toen ze bij Gérald Marie logeerde. Op een nacht was Linda Evangelista – toen zijn verloofde – op reis, en drong Marie zich met ­geweld aan haar op. Ze zou dat jaar nog vaker door hem worden verkracht.

De Amerikaanse Jill Dodd was negentien toen ze in 1980 door Marie werd verkracht, de Zweedse Ebba Karlsson 21 toen ze door hem werd aangerand tijdens een casting. Haar toenmalig vriendje heeft al bevestigd dat ze hem het verhaal toen al heeft verteld. Alleen werden zulke aantijgingen jarenlang weggewuifd.

Ook Lisa Brinkworth, ex- journaliste bij de BBC, heeft een klacht ingediend, in de hoop dat andere slachtoffers naar voren durven te komen. ‘Het is dringend tijd dat ook de mode een #MeToo-moment meemaakt’, aldus Brinkworth.­

Gérald Marie ontkent de beschuldigingen.