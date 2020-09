Vervroegd sluitingsuur in Brussel zaait verwarring, randgemeenten vrezen horecatoerisme

Foto: In Pictures via Getty Images

Sinds maandag moeten Brusselse cafés verplicht de deuren sluiten om 23 uur. Het is een van de maatregelen om het aantal besmettingen met het coronavirus opnieuw onder controle te krijgen. Maar er zijn toch heel wat cafés die de dans ontspringen. Tegelijk vrezen de randgemeenten horecatoerisme.

In Nederland is de regel duidelijk: alle horecazaken moeten om 22 uur verplicht de deuren sluiten. In Brussel is het wat minder klaar. Bovenop de al langer ingevoerde nationale maatregel dat alle horecazaken ...