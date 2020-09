17-jarig wielertalent Cian Uijtdebroeks van de weg gemaaid op training: ‘Ik heb geluk gehad’

Cian Uijtdebroeks is vorige week aangereden op training. De dader pleegde vluchtmisdrijf. ‘Ik hoop dat gerechtigheid geschiedt, want wielrenners blijven kwetsbare weggebruikers’, schreef het 17-jarige wielertalent op Instagram.

Vorige week dinsdag werd de 17-jarige renner van Acrog-Tormans op training van de weg gemaaid door een auto. ‘Ongelukken gebeuren. Maar wie had gedacht dat de bestuurder van een auto me bij klaarlichte dag omver zou rijden om dan te vluchten’, maakte de renner het nieuws met een Instagrampost bekend.

Uijtdebroeks, die te boek staat als een van de grootste Belgische wielertalenten, heeft naar eigen zeggen veel geluk gehad. ‘Het heeft me enkele dagen gekost om te beseffen dat ik blij mag zijn dat ik dit heb overleefd. Enkele dagen later gebeurt dan nog eens hetzelfde met Edward Planckaert.’ De renner van Sport Vlaanderen-Baloise werd zaterdag in Ieper eveneens gegrepen door een auto.