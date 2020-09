Meer dan helft van de bevolking ziet nut van ‘coronabadges’

Meer dan helft van de bevolking zou gestimuleerd worden door ‘coronabadges’ met opgespelde boodschappen zoals ‘1,5m all day keeps the virus away!’ Dat blijkt uit een rapport van de UGent voor het adviesorgaan Celeval, dat dinsdag samenkomt.

Een coronabadge bevat een boodschap die burgers op hun jas of trui kunnen spelden. De basisfilosofie van de coronabadge is dat burgers elkaar alert houden. 52 procent van de bevraagden, 4.877 respondenten in totaal, geeft aan dat een coronabadge hen zou stimuleren tot coronaproof handelen. ‘Op deze manier ontstaat er een collectieve waakzaamheid’, gelooft Vansteenkiste. ‘Waarbij we elkaar aanmoedigen of zelfs responsabiliseren om de coronamaatregelen te volgen.’

Die expliciete groepsdruk zou enkele positieve gevolgen kunnen hebben op ons gedrag, geloven de onderzoekers. Wie er een opspeldt, sluit zich aan bij een gedeeld sociaal project. Maar het ontlokt bij omstaanders ook het gewenste gedrag en communiceert een sociaal engagement.

Zo hoeven dragers anderen niet meer mondeling te wijzen op het feit dat ze de fysieke afstand doorbreken. ‘Terwijl velen schroom hebben om anderen te wijzen op de maatregelen is dit op deze manier minder nodig of kan het gebeuren op een meer speelse in plaats van een betuttelende of belerende wijze’, klinkt het.

Sociaal verbindende rol

De lancering van coronabadges kan een ‘ludieke noot bezorgen over een beladen en serieus thema’, zegt Vansteenkiste nog. ‘Badges kunnen in allerlei vormen en kleuren worden verspreid en de slogans kunnen best grappig zijn. Met een kwinkslag moedigen we elkaar aan om de maatregelen te volgen.’

Toch geeft slechts een derde van de respondenten aan dat ze effectief een coronabadge zouden dragen. Heeft het idee geen toekomst? ‘Hoe meer het dragen van een coronabadge ingeburgerd raakt en de norm wordt, hoe meer dit coronaproof gedrag in de hand werkt’, klinkt het in het rapport. ‘Coronabadges kunnen dus een sociaal verbindende rol spelen.’