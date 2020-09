Kernuitstap wordt eind 2021 opnieuw bekeken

De kerncentrales gaan tegen 2025 allemaal dicht, eind 2021 wordt nog wel eens geëvalueerd of het risico voor de energiebevoorrading of de prijzen niet oploopt. Dat zijn de Vivaldi-onderhandelaars overeengekomen, schrijft De Tijd.

De bedoeling is wel degelijk om de centrales allemaal te sluiten, zoals in de wet op de kernuitstap afgesproken. Er komt een subsidiemechanisme om investeerders aan te moedigen te investeren in vervangcapaciteit, en de subsidies mogen de energiefactuur niet doen stijgen.

Dat betekent dat in het najaar 2021 volgend jaar de steun voor de eerste gascentrales geveild kan worden. Nadien, in november volgend jaar, wordt wel opnieuw bekeken of de voorwaarden vervuld zijn. Als dat niet het geval zou zijn, wordt een noodscenario opgestart om toch nog twee kerncentrales open te houden.