Aantal besmettingen blijft stijgen aan trager tempo

Het aantal nieuwe besmettingen in ons land stijgt verder, maar aan een trager tempo. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt verder.

In de week van 19 tot 25 september zijn er in België gemiddeld 1.540,7 bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 11 procent in vergelijking met een week eerder, zo blijkt dinsdagmorgen uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

De stijging van het aantal besmettingen blijft daarmee vertragen. Maandagmorgen maakte Sciensano nog melding van een stijging met 17 procent in vergelijking met een week eerder.

Afgelopen week werden gemiddeld ook 64,4 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 15,3 in vergelijking met 7 dagen geleden. Daardoor liggen er momenteel 708 mensen in het ziekenhuis voor covid-19. Daarvan liggen er 140 op een afdeling intensieve zorgen.

Ten op zichtte van een week eerder nam het aantal dagelijkse overlijdens met 2 toe, tot gemiddeld 4,4 per dag.

Sinds het begin van de epidemie, is intussen bij 115.353 mensen in België het coronavirus vastgesteld. Er zijn in totaal al 9.987 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus. Wereldwijd werd onlangs de kaap van 1 miljoen sterfgevallen overschreden.