Fred Perry stopt met verkoop van zwart-gele polo wegens succes bij Amerikaanse neonazi’s

Fred Perry zit bijzonder verveeld met het succes dat een zwart-gele polo geniet bij Amerikaanse neonazi’s. Omdat het er ‘alles aan wil doen om zich hiervan te distanciëren’, stopt het de verkoop van de polo in kwestie.

‘Bijzonder frustrerend’, vindt Fred Perry het. Het Britse kledingmerk zag de laatste jaren hoe zijn zwart-gele polo in de Verenigde Staten gekaapt werd door de neonazistische Proud Boys-beweging. Het merk heeft daarom besloten om de verkoop van het shirt in de VS en Canada stop te zetten. ‘We moeten er alles aan doen om ons hiervan te distantiëren’, licht het kledingmerk die beslissing toe in een statement.

Fred Perry benadrukt dat inclusiviteit, diversiteit en onafhankelijkheid kernwaarden zijn van het bedrijf. In 2017 werd John Flynn, de voorzitter van het merk, al gevraagd naar de associatie met extreemrechts. Hij antwoordde toen dat tennisspeler Fred Perry, die het merk in de jaren 50 oprichtte, de zoon was van een socialistisch parlementslid uit de arbeidersklasse. ‘Bovendien startte hij zijn bedrijf met een Joodse zakenman uit Oost-Europa. Het is de schaamte voorbij dat we deze vragen zelfs moeten beantwoorden.’

Uniform van extreemrechts?

De polo met kenmerkende lauwerkrans schopte het al in de jaren 60 en 70 tot het uniform van de Britse mods en later tot symbool van de skinheads. Die jeugdige subculturen waren lang niet altijd extreem- of uiterst rechts, maar vertakkingen naar hooliganisme en haatgroepen waren er wel. De heropleving van de polo bij Amerikaanse extremisten komt er nadat Gavin McInnes, oprichter van het Amerikaanse Proud Boys-netwerk, meermaals schreef dat de polo het geschikte uniform is om multiculturaliteit te bestrijden. McInnes, die in de jaren 90 Vice Media mee oprichtte, heeft intussen afstand genomen van de neonazistische beweging, maar het uniform is gebleven.

De Proud Boys, een exclusief mannelijk gezelschap dat geweld verheerlijkt, verschijnen regelmatig op Trump-rally’s en worden sinds 2018 door de FBI beschouwd als een rechts-extremistisch groepering. De Southern Poverty Law Center, een Amerikaanse vzw die haat en discriminatie bestrijdt, noemt het een haatgroep.

Fred Perry zal de verkoop van het shirt pas opnieuw in overweging nemen, wanneer de associatie met de Proud Boys volledig verdwenen is. In de tussentijd onderneemt het merk juridische stappen tegen namaak. ‘Onwettig gebruik van ons merk is ontoelaatbaar’, klinkt het. ‘Wij hebben niets te maken met Proud Boys-producten met zwart-gele kleuren en een lauwerkrans.’