Eén dag na match tegen Napoli van Dries Mertens blijkt dat 14 spelers en stafleden van Genoa corona hebben

Genoa telt veertien coronagevallen onder zijn spelers en stafleden. Dat heeft de Italiaanse club maandag, één dag na de 6-0-nederlaag tegen Napoli, bekendgemaakt.

Genoa had eerder deze week met Mattia Perin al een speler die positief testte op corona. Daardoor werd zaterdag, de dag voor de partij tegen Napoli, bij alle spelers nog tests afgenomen. Enkel Lasse Schöne bleek ook positief te testen, waardoor de wedstrijd gewoon kon doorgaan. Daarin haalde Napoli het makkelijk met 6-0. Rode Duivel Dries Mertens blonk uit met een goal en een assist.

Alleen laat Genoa nu weten dat veertien van zijn spelers en stafleden positief getest hebben op corona. Volgens Italiaanse media zou het gaan om nog eens acht spelers en vier stafleden. Komende zaterdag staat er voor Genoa een thuisduel met Torino op het programma.

In de Engelse Premier League noteerden ze maandag met tien coronagevallen voor de hele competitie ook het hoogste aantal sinds de start van de testen. Daar zitten de drie coronagevallen van bij West Ham, waar trainer David Moyes en spelers Issa Diop en Josh Cullen positief testten, in verrekend. Positief geteste leden van ploegen in de Premier League moeten tien dagen in zelfisolatie.