Opnieuw twaalf dode olifanten gevonden in Zimbabwe

Opnieuw zijn twaalf olifanten dood aangetroffen in Zimbabwe. Daarmee komt het aantal dikhuiden dat in een maand waarschijnlijk is bezweken aan dezelfde bacterie op 34. Dat hebben de Zimbabwaanse autoriteiten maandag bekendgemaakt.

‘Er zijn in totaal 34 karkassen gevonden (...), maar andere zijn nog niet gelokaliseerd’, zei de directeur van de Parks and Wildlife Authority, Fulton Upenyu Mangwanya. De dieren stierven tussen 24 augustus en 23 september nabij Hwange Park, het grootste reservaat van Zimbabwe, gelegen nabij de grens met Botswana. ‘Ze werden met hun gezicht naar beneden gevonden’, wat duidt op een ‘extreem plotselinge dood’, zei Mangwanya.

Tests uitgevoerd in Zimbabwe duiden op een ziekte veroorzaakt door bacteriële infecties. De boswachters waren aanvankelijk bang voor vergiftiging door stropers, maar dit spoor werd uitgesloten, want de dieren werden met intacte slagtanden gevonden.

Verdere analyses zullen plaatsvinden in Zuid-Afrika, maar ook in laboratoria in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

In het naburige Botswana, dat met 130.000 exemplaren ‘s werelds grootste populatie kent, werden gelijkaardige sterfgevallen vastgesteld. Meer dan 300 olifanten vielen daar ten prooi aan ‘cyanobacteriële neurotoxinen’. Die zouden vrijkomen via stervende algen in waterpoelen.

In Zimbabwe is er een overbevolking van olifanten. Het Afrikaanse land telt meer dan 84.000 olifanten, terwijl het geschatte ecologische draagvermogen tussen de 45.000 en 50.000 dieren bedraagt. In het Hwange-reservaat, dat tussen de 45.000 en 53.000 olifanten telt op zo’n 14.600 km2, zijn de afgelopen jaren velen van hen gestorven van honger en dorst.