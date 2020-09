Europees Parlement vergadert in Brussel, fel tegen de zin van Macron

David Sassoli heeft aangekondigd dat de plenaire vergadering van het Europees Parlement ook in oktober weer in Brussel zal plaatsvinden. De voorzitter van het Parlement strijkt daarmee in tegen de haren van Macron, die in een vlammende brief de terugkeer naar Straatsburg eiste.

David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, heeft de knoop doorgehakt: het Europees Parlement zal ook in oktober in Brussel vergaderen. In normale tijden vindt de plenaire vergadering plaats in Straatsburg, maar ons land klasseerde de Franse stad als ‘rode zone’. Daardoor zouden parlementsleden bij hun terugkeer naar Brussel, waar het gros van hen woont en werkt, immers in preventieve quarantaine moeten. Door het coronavirus is het echter al sinds februari geleden dat het Europees Parlement samenkwam in Straatsburg en dat is fel tegen de zin van de Franse president Emmanuel Macron.

David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement. Foto: AP

In een vlammende brief, die onder andere Le Mondeen Politicokonden inkijken, drong hij erop aan dat het Europees Parlement in oktober opnieuw zijn opwachting zou maken in die andere hoofdstad van Europa. Frankrijk ‘betreurde’ al ‘ten diepste’ dat de vergadering van september verplaatst werd, schrijft hij. Straatsburg werd toen door de Franse autoriteiten zelf als rode zone beschouwd. Maar Macron wijst erop dat de gezondheidssituatie in Brussel en Straatsburg nu gelijkaardig is. Hij ziet dus geen reden om de verplaatsing naar de Franse stad niet te maken. ‘Leven met het virus wil ook zeggen dat we het leven van onze democratie zo normaal mogelijk voortzetten’, zou er staan.

De Franse president dringt bovendien aan op een compensatieregeling voor Straatsburg. Zo hoopt hij op garanties dat een belangrijke geplande conferentie over de toekomst van Europa in de Franse stad zal plaatsvinden. Hij wijst op het symbolische belang van Straatsburg en vraagt ook rekening te houden met het feit dat ‘Frankrijk significante budgetten vrijmaakt om het Europees Parlement in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen.’