Ook Didier Frenay, de tweede makelaar die betrokken was bij transfer Kevin De Bruyne, is opgepakt

Ook voetbalmakelaar Didier Frenay is maandag opgepakt door Belgische onderzoekers. Frenay was samen met Patrick De Koster, die eerder in hechtenis werd genomen, betrokken bij de transfer van Kevin De Bruyne van Chelsea naar Wolfsburg in december 2013.

De speurders uit België meldden zich maandagochtend om negen uur bij Frenay, die in Monaco resideert. Hij werd vervolgens meegenomen voor verhoor. Dat maakt deel uit van het onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise heeft ingesteld naar aanleiding van de klacht die Kevin De Bruyne vorige maand indiende tegen zijn makelaar Patrick De Koster.

Centraal in het verhaal staat de transfer die De Bruyne in december 2013 van Chelsea naar Wolfsburg maakte. Bij die transfer, die De Bruynes carrière definitief op de rails zette, zou er mogelijk sprake zijn geweest van onregelmatige betalingen via Liechtenstein. Op het transferbedrag van 23 miljoen euro zou er voor 2,3 miljoen euro aan commissiebedragen zijn uitgekeerd.

Frenay zou deel van de koek hebben ontvangen

De vraag die de speurders beantwoord willen zien, is wie het geld ontving en of er belastingen op werden betaald. Patrick De Koster had als makelaar van De Bruyne recht op een commissie. Maar ook Didier Frenay, die als makelaar de contacten in Duitsland had, zou een deel van de som hebben ontvangen.

De Koster werd eind augustus ook opgepakt voor verhoor en vervolgens aangehouden. Hij bleef enkele weken in de cel. Vorige week pas mocht hij de gevangenis verlaten met een enkelband. Hij wordt beschuldigd van witwassen, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken.

Het is afwachten of er een internationaal aanhoudingsmandaat komt voor Frenay. Belangrijk om te weten: Monaco levert niet uit voor fiscale fraude. Afwachten of dat de beschuldiging wordt.