Werkgevers voorzichtig positief over septemberverklaring

De werkgeversorganisaties zijn grotendeels positief over het relanceplan dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft voorgesteld. De zelfstandigenorganisatie NSZ vindt de plannen echter te vaag. Ook het Voka benadrukt de nood om de ambities ‘onverkort’ waar te maken.

Het NSZ zegt met een dubbel gevoel te zitten na de septemberverklaring. ‘Hoe zullen ondernemers concreet verder beschermd worden en uit deze crisis worden geloodst, waarvan niemand weet hoelang die nog zal duren?’, vraagt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws zich af. ‘Op dat gebied kwamen geen antwoorden. Het mag allemaal wat concreter worden aangepakt.’

‘De focus ligt alleen op de reeds gezonde bedrijven. Wat met de honderdduizenden kleine zelfstandigen die al voor de coronacrisis in moeilijk vaarwater zaten? Worden die in de kou gelaten? Die bedrijven moeten ook beschermd worden’, aldus Mattheeuws.

Ook over de ambities is Mattheeuws kritisch. ‘Het siert de minister-president om in te zetten op digitalisering en dat hij naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent wil, maar ook hier bleef hij te oppervlakkig over hoe hij dit zal aanpakken. Het mag allemaal iets concreter voor ons’, zegt Mattheeuws. ‘Door dit gebrek aan concrete maatregelen zullen kostbare weken verloren gaan, waardoor het voor veel Vlaamse ondernemers te laat zal zijn.’

‘Stevige basis’

De zelfstandigenorganisatie Unizo merkt op dat de Vlaamse regering naar de sociale partners heeft geluisterd. ‘We vinden het erg belangrijk dat de regering niet alleen een pak investeringen aankondigt, maar ook dat ze daar meteen een aanzienlijk, eenmalig, budget van 4,3 miljard euro tegenover plaatst’, klinkt het.

Het Voka spreekt dan weer van ‘een stevige basis voor de relance’. ‘We zien een Vlaamse regering die echt werk wil maken van investeringen en innovatie, die de lat hoog legt om het verschil te maken en Vlaanderen te positioneren als een Europese topregio’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder. Het Voka vraagt wel om het ambitieuze pakket maatregelen ook snel en gericht uit te voeren. ‘De ambitie zit juist, de toon is gezet. Nu komt het erop aan om dit ook onverkort waar te maken.’

‘Op juiste pad’

De technologiefederatie Agoria Vlaanderen hoorde hoe Jambon meermaals verwees naar de digitalisering. ‘Jambon doelde op een nieuwe technologische revolutie, laten we dit samen aanpakken’, zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen.

‘De Vlaamse regering zit dankzij slimme beleidskeuzes op het juiste pad, maar moet nu ook echt vooruit gaan richting een digitale en duurzame maatschappij en gas geven om Europese koploper te worden’, vindt Demuynck. Agoria is vooral tevreden met de nieuwe plannen rond de ontsluiting van digitale data, de ambitie voor waterstof en de doorbraak van 5G.