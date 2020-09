Mathieu van der Poel wil BinckBank Tour winnen: “Op WK zou ik niet met de besten zijn boven gekomen”

Geen WK wielrennen afgelopen zondag voor Mathieu van der Poel, die zijn pijlen heel bewust op de BinckBank Tour gericht heeft. Van dinsdag tot zaterdag hoopt de Nederlandse kampioen daar de beste te zijn. “Het is altijd moeilijk om niet naar het WK te gaan, maar nu kon ik mijn trainingen afwerken zoals ik wou.” Van der Poel gaf ook aan dat hij zijn veldritseizoen normaal gezien op zondag 13 december in Antwerpen zal aanvatten.

Voor Van der Poel is het nog maar zijn eerste deelname aan de BinckBank Tour. “Nu past het redelijk goed in de planning”, vertelde hij op een persmoment maandag. “Het was kiezen tussen de Waalse klassiekers en de Binckbank. Ik denk dat het een betere voorbereiding is op het Vlaamse werk. Het is uiteindelijk een meerdaagse wedstrijd.”

De Nederlander geldt meteen als topfavoriet. “Toch wel”, grijnst hij als hem gevraagd wordt of hij daar zelf ook zo over denkt. “Als ploeg mikken we altijd in de eerste plaats op een ritzege. Veel hangt af van de tijdrit in Vlissingen. Mits een goede tijdrit kan ik meedoen voor het eindklassement. Het weer kan een rol spelen, maar die tijdrit zal wel doorslaggevend zijn. Ik ben dus verplicht een goede chrono te rijden.”

Geen evidentie voor Van der Poel, die wel stevig getraind heeft op zijn tijdrijden. “Ik hoop dat ik naar mijn topvorm toegroei. Na de Tirreno ben ik doorgereisd naar Livigno op trainingsstage, waar ik mijn tijdritfiets mee had. In de Tirreno was het de eerste keer in een lange periode. Dat ging toen niet zo vlot. Maar nu voelde ik me wel goed op training. Ik hoop dat dit zich vertaalt.”

“Voor mij is Merlier één van de snelste sprinters ter wereld”

Zullen ook een rol spelen in de Belgisch-Nederlandse UCI WorldTour-rittenkoers: tussensprints. Op vrijdag is er met de Gouden Kilometer zelfs een driedubbele bonificatiesprint in volle situatie. “Daar zal de koerssituatie een beetje een rol zal spelen. Ik vind het ook leuk om mee te werken in de sprinttrein”, zei Van der Poel, die ook een bloemetje gooide naar onze landgenoot Tim Merlier. “Voor mij is hij één van de snelste sprinters van de wereld. Zelf gelooft hij er nog het minst in.”

Foto: Photo News

Terwijl Van der Poel zich voorbereidde op de BinckBank Tour, pufte de rest van het peloton op het WK in Imola. Maar spijt heeft de kopman van Alpecin-Fenix niet. “Ik denk dat ik een goede beslissing heb genomen door niet naar het WK te gaan. Ik heb redelijk snel de knop omgedraaid. Ik was niet met de besten boven gekomen. Dus was het de juiste beslissing. Het is altijd moeilijk om niet naar het WK te gaan, maar ik kon mijn trainingen afwerken zoals ik wou. Daarvoor was ik zelf niet goed genoeg. Nu denk ik wel dat ik op honderd procent ben.”

De Bondt: “Hoop Mathieu goed te kunnen helpen in de twee laatste etappes”

Bij Alpecin-Fenix zal Van der Poel de steun krijgen van onze landgenoot Dries De Bondt, die zich vorige week in Anzegem tot Belgisch kampioen kroonde en in de BinckBank Tour voor het eerst met de driekleur zal rijden. “Ik ben het gewoon altijd anoniem in het peloton rond te rijden, maar dat zal nu niet meer lukken”, grijnsde die. “Het doet me enorm veel plezier dat er veel tegenstanders mij de titel gunnen. En dat ze me niet beschouwen als iemand die tijdens deze speciale wedstrijd op een diefje de titel heeft gestolen. Zo wordt er ook in het peloton naar gekeken. Dat apprecieer ik enorm.”

Foto: Photo News

De Bondt lichtte meteen een tipje van de sluier van het strijdplan van Alpecin-Fenix. “In de Binckbank probeer ik zo diep mogelijk mee te gaan in de laatste twee ritten. De eerste twee dagen trekken we de kaart van Merlier. Kan ik me daarin sparen, dan kan ik de laatste dagen diep meegaan. Dan hebben we misschien twee pionnen om te spelen.” Niet dat hij denkt dat Alpecin-Fenix een vrijgeleide zal krijgen. “Ik denk dat onze ploeg geviseerd zal worden met de Nederlandse en de Belgische driekleur”, verwees hij naar de Nederlandse titel van Van der Poel. “Ik denk dat we met de topfavoriet aan de start staan. Ik zal een beetje de bliksemafleider zijn.”