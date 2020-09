Het Italiaanse modehuis Moschino had dan toch een defilé met ‘Vogue’-hoofdredacteurs Anna Wintour en Edward Enninful op de eerste rij. Dankzij het bedrijf waar ook de Muppets werden gemaakt.

Moschino-ontwerper Jeremy Scott zorgt altijd voor een spektakelshow, maar in plaats van groots te denken, ging hij dit seizoen de andere kant op. Scott presenteerde zijn nieuwe collectie met een alternatief defilé, waar de kans op besmetting met het coronavirus onbestaande was: zowel de modellen op de catwalk als de gasten in het publiek waren poppen.

Scott liet zich inspireren door het Théatre de la mode uit 1945, toen Parijs na de Tweede Wereldoorlog wou laten zien wat zijn mode waard was. Omdat de textielindustrie plat lag en de stoffen schaars waren, werd geopteerd voor een tentoonstelling met kleine modepoppen. Toen dit voorjaar duidelijk werd dat een traditioneel defilé uit den boze was, nam Scott contact op met Jim Henson’s Creature Shop, het bedrijf dat destijds werd opgericht door de bedenker van de Muppets en gespecialiseerd is in het maken van poppen.

De hele collectie bestaande uit veertig silhouetten werd minutieus nagemaakt voor de marionetten, inclusief fijne details en accessoires. En zij konden defileren voor een select kransje gasten, onder wie Anna Wintour en Edward Enninful, hoofdredacteurs van respectievelijk de Amerikaans en de Britse Vogue. Ook van zichzelf liet Scott een miniatuurversie maken.

Het werd een enorme onderneming, die uiteindelijk ook duurder uitviel dan een defilé, zo vertelde Scott aan Vogue. ‘Ik moest in april de knoop doorhakken, en wist dat ik hiermee zou moeten doorgaan, ook als alles al terug normaal was en iedereen opnieuw een defilé organiseerde’, aldus de ontwerper.