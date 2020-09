Beleggers lopen storm voor Big Hit Entertainment, het bedrijf boven de populaire K-popband BTS. De vraag naar beursaandelen is duizend keer groter dan het aanbod.

Seoul is voor Azië al een tijdje wat Londen jarenlang voor Europa was: de stad die de trends in muziek, mode en lifestyle aangeeft. In 2012 spoelde Zuid-Koreaanse pop een eerste keer in het Westen aan ...