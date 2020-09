Antwerpse politie gebruikt voor het eerst stroomstootwapen

Voor het eerst heeft de Antwerpse politie een stroomstootwapen gebruikt om iemand te overmeesteren. Leden van het snelleresponsteam ‘taserden’ een Nederlander die hen na een lange achtervolging met een ijzeren staaf bedreigde.

De achtervolging was al in Nederland gestart en gebeurde op Belgisch grondgebied door de federale politie, maar de Antwerpse politie werd om bijstand gevraagd. Het Antwerpse SRT kwam in actie toen het voertuig de Antwerpse ring richting E313 nam. Op de brug boven het Rivierenhof kwam de wagen tot stilstand, waarna het SRT de bestuurder wilde inrekenen.

Speeltuin

De verdachte stapte volgens de politie uit zijn wagen, gewapend met een metalen staaf die hij gebruikte om de aanwezige agenten te bedreigen. Hij stak vervolgens te voet de snelweg over en liep het Rivierenhof in, in de richting van een speeltuin. Daarop besliste het SRT om een stroomstootwapen in te zetten, zodat de man kon worden gestopt met zo weinig mogelijk geweld of gevaar voor de omgeving.

‘Het stroomstootwapen werd ingezet, waarna de verdachte op de knieën belandde’, aldus de politie. ‘De draden van de taser losten, de verdachte kon weer rechtstaan en bedreigde de politie opnieuw met de metalen staaf. Bij de actie met het stroomstootwapen die volgde, raakte de verdachte door de elektrische schok even verdwaasd en kon hij worden overmeesterd.’

Tasers behoren sinds 2018 tot de uitrusting van het Antwerpse SRT en hebben als doel verdachten te kunnen neutraliseren zonder hen of mensen die in de buurt zijn te verwonden. Ze werden al twintig keer gebruikt als afschrikmiddel, maar pas nu werd een taser een eerste keer effectief ingezet.