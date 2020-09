Niet alleen voor de federale regeringsvorming is het een belangrijke dag, in het Vlaams Parlement legt minister-president Jan Jambon (N-VA) straks zijn Septemberverklaring af. Hoe zal de Vlaamse regering de economie opnieuw aanzwengelen na de coronacrisis en hoe zal dat gefinancierd worden? U kunt de zitting in het Vlaams Parlement hierboven live volgen.

De bijeenkomst begon met een klein relletje over het voorzitterschap. Doordat parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) een coronatest moest ondergaan, is zij vervangen door eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang). Omdat hij gisteren aanwezig was op een manifestatie van Vlaams Belang wou SP.A en Groen dat hij zich zou laten vervangen, maar daar ging Dewinter niet op in.

