Nieuwe bodycambeelden roepen vragen op over onderzoek naar dood Breonna Taylor

Politieagenten uit Louisville hebben het beleid van hun politieafdeling geschonden tijdens de politie-inval waarbij Breonna Taylor om het leven kwam. Hoewel de politieafdeling zei dat de aanwezige agenten geen bodycams droegen, werden maandag 45 beelden vrijgegeven.

De videobeelden, die VICE News kon verkrijgen, tonen hoe de agenten van Louisville (Kentucky) het beleid van meerdere politieafdelingen schenden. De beelden bevestigen daarnaast de getuigenis van Breonna Taylor’s vriend, die aanwezig was tijdens het politieoptreden. Het beeldmateriaal roept nu vragen op over het onderzoek.

Onvoorbereide politie-inval

Zes maanden na de dood van Breonna Taylor en na een juridische uitspraak is nog niemand aansprakelijk gesteld voor haar overlijden. Taylor overleed tijdens een onvoorbereide politie-interventie in haar appartement. Taylor en haar vriend werden toen onterecht in verband gebracht met een lokale cocaïne- en crackhandel. Wanneer de agenten in burger hun appartement binnenvielen, dacht haar vriend dat het om inbrekers ging waardoor hij op de agenten schoot. De agenten losten vervolgens 32 kogels. Enkele kogels raakten Breonna Taylor.

Taylor zelf was ongewapend op het moment van de feiten. De betrokken agenten gaan nu vrijuit. Een agent wordt wel vervolgd, maar enkel omdat hij de buren van Taylor in gevaar bracht, niet omdat Taylor om het leven kwam.

In strijd met de regels

De beelden die maandag publiek werden gemaakt, worden nu opgenomen als onderdeel van het onderzoeksdossier. Opvallend is dat de politieafdeling van Louisville zei dat er geen camerabeelden bestonden. Volgens de politieafdeling zouden agenten die in burger opereren, niet verplicht zijn om bodycam’s te dragen. Toch werden vandaag 45 bodycambeelden vrijgegeven.

Op de beelden is onder meer te zien geen van de aanwezige agenten werden gekoppeld aan een begeleider na het incident. Dat is in strijd met de regels van de politieafdeling, die stelt dat alle agenten die bij een gewelddadig incident betrokken zijn, ter plaatse moeten worden gekoppeld aan een begeleidende agent die verantwoordelijk is om bijvoorbeeld een advocaat te vinden voor de betrokken agent. Ook zouden betrokken agenten bij gewelddadige acties op administratief verlof of herplaatsing gezet moeten worden, in afwachting van het eerste onderzoek. Dit was niet het geval bij het incident.

Getuigenis bevestigd

Het beeldmateriaal van verschillende agenten lijken ook delen van Kenneth Walker, Breonna Taylor’s vriend, te bevestigen. Zo vertelde Walker in een bevraging op 13 maart, een paar uur na de inval, dat de agenten hem dreigden een drugshond op hem af te sturen en dat hij werd bedreigd met een gevangenisstraf. Dit wordt bevestigd in de beelden.

Hoewel de politieafdeling van Louisville ontkende dat de aanwezige agenten geen bodycams droegen, gaf VICE News eerder al aan dat minstens een van de betrokken wel een bodycam zou dragen. Dat bleek uit een foto die ter plekke gemaakt zou zijn.

Nadat afgelopen week bekend werd gemaakt dat niemand van de betrokken agenten vervolgd zal worden voor de dood van Breonna Taylor, zijn er protesten in verschillende steden in de Verenigde Staten. De manifestanten in New York, Philadelphia (Pennsylvania), Baltimore (Maryland) en andere steden vragen gerechtigheid voor Breonna Taylor.