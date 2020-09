Brusselse regering wil ‘donutmodel’ voor economie

De Brusselse regering wil de economie hervormen aan de hand van het zogeheten ‘donutmodel’. Dat kondigt staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) maandag aan.

De ‘donuttheorie’ van econome Kate Raworth (Universiteit van Oxford) biedt een alternatief voor de klassieke economische indicatoren zoals het bbp. Maatschappelijke rechtvaardigheid en milieu-uitdagingen moeten hand in hand gaan opdat de economie zich duurzaam en rechtvaardig ontwikkelt.

Schematisch ziet het model er als volgt uit: de buitenring van de donut staat voor de ecologische grenzen die we niet mogen overschrijden (klimaatverandering, luchtvervuiling enzovoort). De binnenste ring staat voor de ondergrens aan sociale fundamenten (voeding, gezondheidszorg, onderwijs enzovoort) zodat de basisbehoeften van de bevolking niet in het gedrang komen. De ruimte tussen de buiten- en binnenste ring van die donut vertegenwoordigt dan het gebied waarin de economie als voorspoedig en bloeiend beschouwd wordt, met respect voor het algemeen welzijn en de gezondheid van de planeet.

Op vraag van de Brusselse regering zullen de vzw Confluences, de onderzoekers van de ICHEC-hogeschool en de teams van Kate Raworth de theorie op Brussel toepassen. Brussel zet ook in op participatie. ‘Aangezien het de allereerste keer is dat de burgers in het volledige proces betrokken worden, speelt het Brussels Gewest volgens mij een pioniersrol’, zegt Raworth.