Vermomde BV’s bezorgen VTM beste dag in vijf jaar

Anderhalf miljoen mensen keken vrijdag naar ‘The masked singer’, het VTM-programma waarin vermomde BV’s moeten zingen. Het bezorgde de zender zijn beste dag in vijf jaar tijd.

Na een vliegende start waarbij iets meer dan één miljoen mensen keken, kon de tweede aflevering van The masked singer vrijdag maar liefst 1,5 miljoen kijkers boeien. Het leverde VTM een gemiddeld marktaandeel van ruim 47 procent op, de beste dag voor de televisiezender in vijf jaar tijd, klinkt het in een persbericht. Het was van de finale van K3 zoekt K3 uit 2015 geleden dat VTM nog zo’n hoog marktaandeel haalde.

De herhaling van de aflevering, waarin presentatrice Dina Tersago werd ontmaskerd, kon op zondag nog eens 140.000 kijkers lokken, aldus de zender. En ook op de onlineplatformen scoorde het programma sterk, vooral omdat kijkers worden opgeroepen om te raden wie in de pakken zit.

Dina Tersago werd ontmaskerd. Foto: VTM

‘Dat we in de jongere doelgroep VVA 18-44 (VVA staat voor ‘Voornaamste Ver­antwoordelijke Aankoop’, red.) meer dan 70 procent marktaandeel halen, toont aan dat er massaal in gezinsverband wordt gekeken’, aldus VTM-channelmanager Maarten Janssen.

Het programma, gebaseerd op een Zuid-Koreaans format dat internationaal aanslaat, laat telkens acht bekende koppen optreden, maar dan vermomd als wolf, duivel, zeemeermin of een ander bijzonder figuur. Niet iedereen kan even goed zingen. In de eerste aflevering werd Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, ontmaskerd nadat hij uit het programma werd gestemd. Er komt iedere week ook een nieuwe figuur bij.