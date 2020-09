Gezocht: studenten die vertellen hoe(veel) ze les volgen

Door de coronacrisis moeten universiteiten en hogescholen een moeilijke puzzel leggen opdat iedereen les kan volgen. De Standaard zoekt studenten die hun lessenrooster willen delen: wanneer mag jij naar de universiteit of hogeschool komen en wanneer zit jij achter de computer?

Hoe verloopt dat? En op welke locatie vinden die lessen plaats: in een aula of elders? Wie daarover graag meer wil vertellen, kan mailen naar binnenland@standaard.be, graag met vermelding van een nummer waarop we u kunnen bereiken.