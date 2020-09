Miami Heat staat voor de zesde keer in de NBA-finale

Miami Heat heeft voor de zesde keer in veertien jaar de finale van de NBA bereikt. Dat deden ze door het zesde duel met Boston Celtics met 125-113 te winnen. Het won de Eastern Conference Final met 4-2. Heat is de NBA-kampioen van 2006, 2012 en 2013 en zal om de titel strijden met LA Lakers, dat met superster LeBron James voor het eerst sinds 2010 weer in de finale staat.

De Celtics hadden Miami bijna tot een beslissende zevende wedstrijd gedwongen. Ze stonden zes punten voor in het laatste kwart. In 31 seconden werkte Heat die achterstand echter weg onder aanvoering van de met een double-double uitpakkende Bam Adebayo (32 punten, 14 rebounds) en Jimmy Butler (22 punten, 8 assists).

De 23-jarige (2,06 meter groot, 2,17 meter spanwijdte) Adebayo voegt zich bij een imposant groepje (Shaquille O’Neal, LeBron James en Dwyane Wade) en is de vierde speler bij Miami Heat in een play-offs wedstrijd met meer dan 30 punten, 10 rebounds en 5 assists. Goran Dragic dropte 13 punten voor Miami Heat en Andre Iguodala tekende voor 15 punten. Voor Iguodala is het zijn zesde opeenvolgende NBA-finale. De vijf vorige waren met Golden State Warriors. Hij veroverde aan de zijde van Steph Curry al drie NBA-titels.

‘Ik geloof in deze groep, ik ga ervan uit dat we opnieuw vier keer kunnen winnen’, reageerde Jimmy Butler. ‘Onze honger is nog niet gestild, al staan we tegenover een bijzonder sterk team nu.’

De finale (best-of-seven) start woensdag in Florida/Orlando. Wie viermaal wint is NBA-kampioen en volgt Toronto Raptors op de erelijst op.