Tussen 18 en 24 september werden per dag gemiddeld 1.551 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er 17 procent meer dan de zeven dagen ervoor. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum meer uitleg bij de cijfers op een persconferentie. U kunt die hierboven live volgen.

Sinds ongeveer een week neemt de stijging af. ‘We hopen daarom dat we naar een nieuw plateau gaan’, aldus het crisiscentrum. ‘Daarna hopen we zo snel mogelijk te dalen’. Uit de cijfers blijkt alvast dat de dag met het grootste aantal besmettingen vorige maandag was, met 2.187 nieuwe gevallen. Sinds woensdag is er een daling merkbaar. Vanaf vrijdag zijn nog maar gedeeltelijke resultaten bekend.

Bij de kinderen onder de 10 jaar is er al een daling merkbaar. ‘Bij die schoolgaande kinderen is er dus geen probleem’. In de andere leeftijdscategorieën is er wel nog een stijging merkbaar.