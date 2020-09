Homans moet coronatest ondergaan, Dewinter voorzitter Vlaams Parlement tijdens septemberverklaring

Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) moet maandag getest worden op corona. Ze kan daardoor niet aanwezig zijn bij de septemberverklaring van de Vlaamse regering. Eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) zal vanmiddag de leiding overnemen.

Homans meldt op Twitter dat ze door een coronatest de plenaire openingszitting niet kan voorzitten. ‘Dit tot mijn grote spijt, maar veiligheid primeert’, schrijft ze.

Door haar afwezigheid verloopt de dag een beetje anders. Normaal begint Filip Dewinter als langst zetelende parlementslid als voorzitter, waarna het bureau wordt samengesteld, met Homans als voorzitter. Maar door haar afwezigheid zal de eerste ondervoorzitter de leiding krijgen. Aangezien dat ook Dewinter is, zal hij dus de leiding in handen houden. De herverkiezing van Homans komt echter niet in het gedrang, ondanks haar afwezigheid.

De inhoudelijke debatten over de septemberverklaring, waarbij minister-president Jan Jambon (N-VA) het Vlaamse relanceplan zal voorstellen, volgen pas woensdag. Maar zelfs als Homans een negatieve test aflegt, is het door de quarantaineregels twijfelachtig of ze die debatten zal kunnen leiden.

Manifestatie in Brussel

Oppositiepartij SP.A wil echter niet dat Dewinter straks de openingszitting van het Vlaams Parlement leidt. Directe aanleiding is de Vlaams Belang-manifestatie van zondag in Brussel. ‘We gaan bij het begin van de zitting vragen dat alle parlementsleden van Vlaams Belang die op de Heizel waren uit de zaal vertrekken uit respect voor het zorgpersoneel. Dat zou ook betekenen dat niet Filip Dewinter de zitting moet leiden, maar Joke Schauvliege (CD&V)’, zegt SP.A-fractieleider Hannelore Goeman aan persagentschap Belga.

‘Vlaams Belang houdt ervan om met het vingertje te wijzen, maar houdt zich vervolgens zelf niet aan de regels. Dat is hypocriet’, zegt Goeman. Ze herinnert ook aan een oproep van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Nadat parlementsleden van andere partijen in juni hadden deelgenomen aan een Black Lives Matter-betoging in Brussel, vroeg hij hen ook om voorlopig weg te blijven uit het parlement.