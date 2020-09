Joaquin Phoenix vernoemt zoontje naar overleden broer

Joaquin Phoenix (45) en Rooney Mara (35) hebben hun eerste kindje verwelkomd, een jongen, die de naam River kreeg. Een eerbetoon aan River Phoenix, de overleden broer van de acteur.

Het was regisseur Viktor Kossakovsky die met een bijzondere mededeling kwam, toen hij zijn film Gunda kwam voorstellen tijdens het filmfestival in Zürich. Hij verklapte namelijk dat Joaquin Phoenix, producer van de film, niet aanwezig kon zijn omdat hij net vader was geworden.

‘Hij heeft net een baby gekregen, een prachtige zoon die de naam River draagt. Daarom kan hij nu geen promotie maken voor de film’, klonk het.

De naam River is een eerbetoon aan zijn oudere broer River Phoenix. De beloftevolle acteur stierf in 1993 op 23-jarige leeftijd aan een overdosis. De twee broers hadden een hechte band en Joaquin gaf eerder in interviews al aan dat hij de dood van River nooit te boven is gekomen.

Het jongetje zou al een maand geleden geboren zijn, maar het acteurskoppel houdt zijn privéleven graag ver weg van de schijnwerpers. Het is het eerste kindje voor hen beiden. Ze leerden elkaar in 2013 kennen op de set van de film Her en zijn sinds 2016 getrouwd.