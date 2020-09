Gemeente Sint-Joost-ten-Node neemt extra maatregelen

De gemeente Sint-Joost-ten-Node rapporteert de meeste positieve coronatests in ons land. De Burgemeester van de Brusselse gemeente, Emir Kir, roept daarom de gemeentelijke crisiscel maandag samen om nieuwe verstrengingen op te nemen. Wellicht gaan het gemeentelijk zwembad en de sportzalen dicht.

Met 629 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners afgelopen week, ligt de besmettingsgraad in Sint-Joost-ten-Node het hoogste van het hele land. Burgemeester Emir Kir wordt hierdoor genoodzaakt extra maatregelen te nemen, schrijft de krant La Capitale.

Zwembad, jeugdcentra en sportzalen sluiten

Een crisiscel van de gemeente buigt zich maandag over bijkomende verstrengingen. Emir Kir laat alvast weten dat het zwembad van Sint-Joost, de jeugdcentra en de sportzalen dicht zullen gaan. ‘Dat zijn namelijk de voornaamste besmettingshaarden’, zegt de burgemeester. Daarnaast zal de verplichte quarantaine van twee weken in de gemeente blijvend gelden.

Kir vindt de hoge besmettingsgraad niet onverwacht: ‘We hebben de hoogste bevolkingsdichtheid, het grootste aantal jongeren van het Gewest en per vierkante meter het grootste aantal horecazaken’, aldus Kir. ‘Er is hier veel activiteit, omdat we vlakbij het Noordstation en het stadscentrum liggen. De gemeente wordt dan ook voortdurend doorkruist door ambtenaren en pendelaars.’