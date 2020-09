Greenpeace hangt posters van verouderde formateurs op aan partijbureaus

De milieuorganisatie Greenpeace heeft maandagochtend de partijbureaus van PS en Open VLD in Brussel beplakt met posters van de twee formateurs. Daarop zijn een verouderde Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) met grijze haren en de nodige rimpels te zien, samen met het opschrift: ‘Trots dat ik in 2020 voor het klimaat heb gekozen’.

De verouderde portretten van de Vivaldi-partijvoorzitters circuleren al een tijdje online en werden door Greenpeace gelanceerd om de politici nogmaals op het hart te drukken dat de klimaatkwestie hoog op de agenda moet staan.

‘Na bijna 500 dagen hebben we nu een federale regering nodig die het klimaat serieus neemt. Wij verwachten concrete ambitie én actie: minstens 65 procent CO 2 -reductie tegen 2030 en een stevig en participatief actieplan in de eerste honderd dagen van de nieuwe regering om ons daarnaar op weg te zetten’, zegt Joeri Thijs van Greenpeace België.

Youth For Climate

In de voorbije weken hebben intussen meer dan 5.000 mensen via de website van Greenpeace een mail naar de betrokken voorzitters gestuurd waarin ze een klimaatregering eisen. En vorige week werden de formateurs nog opgewacht aan de poort van het koninklijk paleis door activisten van Youth for Climate en Greenpeace met de boodschap: ‘Ons klimaat, uw mandaat’.

‘We zullen hen blijven confronteren met hun politieke verantwoordelijkheid om met oplossingen te komen voor de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis’, besluit Thijs.