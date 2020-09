De week start in code geel: nummer 1722 actief

Een storing, verbonden aan een depressiekern boven Nederland, sleept de komende 24 uur over onze streken om pas tegen dinsdag weggeduwd te worden richting Duitsland. Ons land begint de week in code geel en de FOD Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd.

De week begint in code geel wat betekent dat er kans is op gevaarlijk weer. Er wordt aangeraden om alert te zijn, zeker als men onderweg is. Maandag is het zwaarbewolkt met perioden van lichte tot matige regen. In het westen wordt het later op de dag mogelijk droger. We halen maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 17 graden in het westen. De matige zuidenwind ruimt naar het noordwesten. Aan zee waait er een vrij krachtige noordwestelijke wind met rukwinden tot 50 à 60 km/u, zegt het KMI maandag.

Maandagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met op de meeste plaatsen regen die langzaam opschuift naar het oosten. Lokaal kan er vrij veel regen vallen. In het westen verschijnen er enkele opklaringen in het tweede deel van de nacht. De minima liggen tussen 7 en 12 graden in het binnenland en rond 13 graden aan zee. De wind wordt in het binnenland matig uit west tot noordwest. Aan zee waait er een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind.

Dinsdag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien. Het is vrij zacht met maxima van 15 tot 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest.

Woensdag wordt het wisselvallig met opklaringen, maar ook enkele buien. ‘s Ochtends kunnen mist en laaghangende bewolking het zicht beperken op de Ardense hoogten. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een matige zuidelijke wind.

Nummer 1722 actief

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722 omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer. Als uw hulpverleningszone over een e-loket beschikt, zal 1722 doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten. Het is geen noodnummer.