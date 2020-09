Ongeïnspireerd Anderlecht laat punt liggen tegen Eupen

Hoofdstuk drie van dit seizoen: traag en ongeïnspireerd, en Anderlecht krijgt in het slot het deksel op de neus. Paars-wit moest tegen Eupen tevreden zijn met een puntje nadat Ngoy een blunder van Luckassen genadeloos afstrafte.

Anderlecht-coach Vincent Kompany moest puzzelen voor de komst van Eupen. In vergelijking met vorig weekend kwamen Luckassen, Kana en Bundu in de ploeg in de plaats van Delcroix (corona), Trebel (knie) en Verschaeren (corona). Bij Eupen zat ex-Anderlecht-speler Edo Kayembe op de bank, net als Victor Vazquez.

Paars-wit begon het beste aan de wedstrijd, met Bundu die vanop rechts enkele keren de actie kon maken, maar niemand kon bereiken. Toch moesten de Brusselaars opletten voor Eupen, dat via Koné een mooie kans kreeg. De Ivoriaan kon – met enkel Vranjes voor zich – op Van Crombrugge af, maar schoot onbesuisd over.

Bundu bleek bij Anderlecht de meest bedrijvige. De Sierra Leoner werd enkele keren het straatje ingestuurd langs de flank en zette meestal goed voor, maar het ontbrak de thuisploeg aan présence in de zestien. Tau haakte vaak af, waardoor Anderlecht de infiltraties van een Trebel wel miste.

Musona mist

Terwijl Julian Alaphilippe het tempo in Imola opschroefde, viel in Anderlecht het tempo terug. Paars-wit wandelde opnieuw en had wat foutjes nodig om de bezoekers het opbouwen te beletten. Achterin stond het wel goed, vooral Vranjes anticipeerde zowaar enkele keren gepast. Toch was het bijna 0-1 voor Eupen, vlak voor rust. Luckassen speelde te hard in op Kana die niet bij de bal kon, Musona trapte de bal in een tijd naast. Scoren in het Astridpark, dat lag Musona al niet toen hij nog bij Anderlecht speelde.

Anderlecht kwam na rust maar zwak uit de kleedkamer. Achterin speelden ze met vuur – weliswaar zonder echt grote kansen weg te geven – en een keer aan de bal lag het tempo ook veel te laag. Doku en Tau probeerden wel, maar de Zuid-Afrikaan treuzelde te lang om af te drukken.

Adriano met geluk

Met steun van het publiek probeerde Anderlecht op het uur wel druk te zetten. Adriano mocht van geluk spreken dat hij na een charge op Mykhailichenko mocht blijven staan, en in de fase daaropvolgend kreeg Luckassen teveel tijd in de zestien, maar de Nederlandse centrale verdediger bewees dat hij zich meer thuis voelde in zijn eigen doelgebied.

Kompany besloot dan maar om er met Dimata een tweede spits op te gooien en Percy Tau een rijtje achteruit te schuiven. Toch was het Eupen dat gevaarlijk werd: Adriano schoot op Van Crombrugge, en ook Koné vond Van Crombrugge op zijn weg in de rebound.

Het was het sein voor paars-wit om op te staan: Doku legde de bal na een hoekschop achteruit, en Sambi Lokonga knalde de bal in de kortste hoek binnen. Het eerste officiële doelpunt van de 20-jarige middenvelder mocht er zijn.

Maar het volstond niet voor Anderlecht: Adriano zette voor, Luckassen ging op een onorthodoxe manier naar de bal - wat ging er in zijn hoofd om? - en Ngoy nam het geschenk met plezier aan. Paars-wit doet zo voor de derde keer dit seizoen zichzelf de das om in de slotminuten. Met 13 op 21 kan Anderlecht Charleroi vanavond zien uitlopen tot acht punten.