Bittere ontgoocheling bij Wout Van Aert: ‘Ik was super, maar eentje was beter’

Grote ontgoocheling uiteraard bij Wout van Aert na zijn tweede plaats op het WK wielrennen. Zijn tweede zilveren medaille op drie dagen tijd kon geen troost bieden. Achteraf wou hij geen steen gooien naar zijn ploegmaat Primoz Roglic, die niet al te veel kopwerk op zich wou nemen in de finale.

‘Ik heb mezelf niks te verwijten, de ploeg niks te verwijten’, reageerde Van Aert erg teleurgesteld bij Sporza. ‘We hebben gedaan wat we wilden doen. Ik kon niet mee toen Julian (Alaphilippe, red) demarreerde. Ik ben teleurgesteld, tweede is pijnlijk. Ik was super, ik had de benen die ik wilde. Maar eentje was beter. Twee keer zilver dat komt hard aan.’

‘We hebben vol rond gedraaid. Ja, ik denk dat Julian het voordeel had van het gaatje te slaan. Hij was de sterkste. Er kwam (bij de achtervolgers) pas vertwijfeling in de laatste twee kilometer en voordien kwamen we niet dichter. Ik had Primoz bij die ik goed ken, hij heeft zijn beste beentje voorgezet, maar we kwamen niet dichter.’

Een opvallend statement want veel analisten en renners vonden dat Roglic in de achtervolging meer had kunnen betekenen voor Van Aert die drie weken lang alles heeft gegeven in dienst van de Sloveen. ‘Ik denk dat hij (Primoz) alles gedaan heeft wat hij kon, hij zat op de limiet. Ik zeg het, hij wist dat hij in die groep nooit de koers kon winnen. Ik ben zeker op niemand kwaad. Er is één ding gebeurd was jammer is, dat Julian superbenen had. Als enige kon hij een kloofje slaan. We waren bijna boven, ik wist als we hier met een elitegroep boven komen; dan laat ik niks meer rijden. Dan heb ik veel kans om kampioen te worden. Maar de laatste honderd meter waren er teveel aan. Maar die klim is 14 procent en hij demarreert op het buitenblad. Dat zegt genoeg.’