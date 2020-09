Vergeten oorlog in Azerbeidzjan laait op

In Nagorno-Karabach in het zuiden van de Kaukasus laait het 30 jaar oude conflict tussen buurlanden Armenië en Azerbeidzjan weer op. Er zijn zware gevechten uitgebroken over de betwiste regio.

Azerbeidzjan is zondag gestart met bombardementen tegen Armeense separatisten in de regio Nagorno-Karabach. Dat melden de separatisten, die gewag maken van slachtoffers onder de burgers. Naar eigen zeggen hebben ze zelf twee helikopters van het Azerbeidzjaanse leger neergehaald. Azerbeidzjan meldt dan weer dat het om een ‘tegenoffensief’ gaat na een aanval van de separatisten.

De regio in het zuiden van de Kaukasus wordt internationaal erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar wordt de facto gecontroleerd door etnische Armeniërs. Beide voormalige Sovjetrepublieken zijn al decennialang verwikkeld in een territoriaal geschil over het gebied.

Azerbeidzjaan heeft de staat van oorlog afgekondigd en mobiliseert de burgers. Alle inwoners vanaf 18 jaar wordt opgedragen om zich voor te bereiden op de strijd. Ook Armenië heeft de staat van beleg afgekondigd en zijn mannelijke bevolking gemobiliseerd.

Rusland, Turkije, Frankrijk en de Europese Unie roepen de partijen op om de vijandelijkheden onmiddellijk te staken. EU-president Charles Michel is erg bezorgd. ‘De militaire actie moet dringend stoppen om verdere escalatie te voorkomen’, tweette de raadsvoorzitter. Hij roept beide partijen op onmiddellijk en zonder voorwaarden terug te keren naar de onderhandelingstafel.

In de regio Nagorno-Karabach wonen voornamelijk Armenen. Bij het begin van de jaren 1990 maakte een oorlog er 30.000 doden. Sindsdien willen de Azerbeidzjaanse autoriteiten er de controle overnemen, indien nodig met geweld. Vredesgesprekken bevinden zich al vele jaren in een impasse.