Het Wereldkampioenschap wielrennen in Imola is gewonnen door de Fransman Julian Alaphilippe, dankzij een knappe solo van iets meer dan tien kilometer. Wout van Aert won de sprint van de achtervolgende groep en pakt zo het zilver, net als bij de tijdrit.

Zeven renners gingen voor een vroege vlucht: Jonas Koch (Duitsland), Marco Friedrich (Oostenrijk), Torstein Traeen (Noorwegen), Daniil Fominykh (Kazachstan), Yukiya Arashiro (Japan), Eduard Michael Grosu (Roemenië) en Ulises Castillo (Mexico). De Zwitsers, Slovenen, Denen en Polen startten de achtervolging in het peloton. Op 100 km van de finish bleven er nog twee vluchters over: Koch en Traeen. Toen de Fransen op 70 km van de finish het tempo opvoerden op de Cima Gallisterna waren ook zij er aan voor de moeite.

In de voorlaatste ronde namen de Belgen over van de Fransen. Ze werden even afgelost door de Britten, maar op de Mazzolano voerde Benoot weer de forcing. Op de Gallisterna ontbond Tadej Pogacar zijn duivels, op 42 km van de streep. Benoot nam de achtervolging op zich, in de afdaling kreeg hij hulp van Tim Wellens. Bij het ingaan van de slotronde had de Sloveense Tourwinnaar 25 seconden voorsprong en bleven de Belgen jagen. Op de laatste keer Mazzolano maakte Tom Dumoulin de oversteek naar Pogacar maar alles kwam weer samen. Het sein voor de Italianen om te proberen. Eerst Damiano Caruso en daarna Vincenzo Nibali. Wout van Aert volgde gezwind, samen met Rigoberto Uran en Mikel Landa. Maar Guillaume Martin bracht alles weer samen. Onder aanvoering van Fausta Masnada kon tien renners wat voorsprong nemen, daarbij onder meer Julian Alaphilippe en Greg Van Avermaet.

Maar alles kwam weer samen en op de Gallisterna zette Marc Hirschi aan. Van Aert volgde weer gezwind. Michal Kwiatkowski ging dan, maar dé demarrage was van Julian Alaphilippe. Niemand kon volgen en achter de Fransman ontstond er een vijftal met Van Aert, Hirschi, Kwiatkowski, Primoz Roglic en Jakob Fuglsang. Die werkten goed samen, maar Alaphilippe behield zijn voorsprong en bezorgde Frankrijk 23 jaar na Laurent Brochard een regenboogtrui.

In de achtervolgende groep won Van Aert met duidelijke voorsprong de sprint om de tweede plaats. Het is meteen zijn tweede zilveren medaille op dit WK. Eerder greep hij ook het zilver in de tijdrit.

Top 10

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Wout van Aert (Bel) +24”

3. Marc Hirschi (Zwi)

4. Michal Kwiatkowski (Pol)

5. Jakob Fuglsang (Den)

6. Primoz Roglic (Slo)

7. Michael Matthews (Aus) +53”

8. Alejandro Valverde (Spa)

9. Maximilian Schachmann (Dui)

10. Damiano Caruso (Ita)

