Antwerpse politie neemt 218 flessen lachgas in beslag

De Antwerpse politie heeft zaterdag in totaal 218 flessen lachgas in beslag genomen. Er werden ook ballonnen aangetroffen, wat op recreatief gebruik van lachgas kan wijzen.

Getuigen belden zaterdagavond naar de politie, omdat er verschillende personen zich ophielden tussen voertuigen op een terrein aan de Boomsesteenweg. De politie trof er vier personen aan. Twee gingen er vandoor, maar doken na een poosje weer op.

De politie vond tussen twee auto’s een aantal flessen met lachgas. In een van de wagens lagen nog meer flessen, liefst 148 in totaal. In een andere auto werden opzetstukken gevonden en zwarte ballonnen. Alles werd in beslag genomen.

Ook in de Voorzorgstraat werd lachgas in beslag genomen. Bij een actie tegen jongerenoverlast vond de politie zeventig flessen in een auto die op de parking van een zorgcentrum stond.

Niemand van de drie betrokkenen beschikte over de nodige vervoersdocumenten. De politie vond ook hier 64 zakjes met telkens 10 ballonnen in.