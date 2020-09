Standard kan in eigen huis niet winnen van Zulte Waregem

Standard is er zondagmiddag niet in geslaagd om te winnen van Zulte Waregem. De Rouches kwamen zelfs twee keer op achterstand tegen Essevee, maar Jackson Muleka redde in de slotfase nog een puntje voor de thuisploeg. Het werd 2-2.

Standard-trainer Philippe Montanier trok volop de kaart van de rotatie. Laifis, Raskin, Carcela verdwenen naar de bank, Cimirot en Avenatti zelfs naar de tribune. Dat is toch flirten met onderschatting, zelfs tegen dit geplaagde Zulte Waregem. Het brak de Rouches zuur op, want vervangers als Dussenne, Shamir en Cop speelden ver onder niveau. Zulte Waregem, dat naar Sclessin afzakte met een 6 op 18 en net een 0-6-pandoering van Club Brugge had gekregen, moest niet eens goed spelen om Standard te frustreren.

Na tien minuten kwamen de bezoekers op voorsprong via Jean-Luc Dompé. De Franse vleugelspits zette zelf de aanval op en was tevens het eindstation. Op voorzet van Opare knikte hij raak. Nog eens tien minuten later ontsnapten de Luikenaars aan een dubbele achterstand. Alweer kwam er een voorzet vanop de rechterflank. Bodart ging eronderdoor, maar Gianni Bruno mikte met het hoofd over het doel van de Standard-keeper.

De thuisploeg werd pas in de laatste tien minuten van de eerst helft gevaarlijk. Toen was de geblesseerde Shamir al vervangen door Raskin. De jonge Michel-Ange Balikwisha probeerde het in de korte hoek en Amallah kon moederziel alleen zijn kopbal niet kadreren. Een geweldige misser die laatste.

Vroeg in de tweede helft leek Standard de slechte eerste van zich af te schudden. Cop zette vanaf links voor, Amallah schoot over de bal heen en Balikwisha kon simpel de gelijkmaker binnentikken. Het eerste profdoelpunt voor het jeugdproduct van de Rouches.

Maar vrijwel meteen scoorde Zulte Waregem tegen. Dompé mocht aanleggen voor een corner. Vossen, die gek genoeg gedekt werd door de kleine Fai, kon simpel de 1-2 in de netten koppen.

Sclessin schreeuwde om Mehdi Carcela. Hij kwam er ook, net als de Congolese aankoop Jackson Muleka. De twee invallers zetten Standard op weg naar de gelijkmaker. Carcela vond Fai op de rechterflank. Op aangeven van de Kameroense back werkte Muleka subliem de 2-2 binnen. Verder kwamen de Rouches niet meer. Een overbodig puntenverlies en dat een week voor de Choc Wallon tegen Charleroi.