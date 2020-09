Bottas wint GP van Rusland dankzij dubbele tijdstraf Hamilton

Foto: Pool via REUTERS

Valtteri Bottas heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Grote Prijs van Rusland gewonnen. De Fin kreeg de zege in de schoot geworpen nadat zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton twee tijdstraffen kreeg. Hamilton finishte als derde en evenaart zo het zegerecord van Michael Schumacher nog niet. Max Verstappen eindigde na een prima race als tweede.

De hele week werd over niks anders gepraat: Lewis Hamilton kon in Sochi zijn 91ste Grote Prijs winnen. Dat zou een evenaring betekenen van het record van de legendarische Michael Schumacher. Op zaterdag waren echter wat barstjes in het pantser van Hamilton te zien: de Brit kende voor zijn doen een zeer rommelige kwalificatie, maar startte desondanks toch op de pole position voor Max Verstappen en Valtteri Bottas.

Hamilton begon wel in het nadeel: hij vertrok op de snel slijtende zachte banden, terwijl Verstappen en Bottas zich kwalificeerden op het mediumrubber en dus op een - in theorie - betere strategie stonden. Hamilton maakte het zichzelf ook moeilijk door een foutje lang voor de start: de Brit werd onderzocht omdat hij bij het verlaten van de pitstraat zijn oefenstart buiten de daarvoor voorziene plek deed.

Hamilton liet het niet aan zijn hart komen en startte goed. Valtteri Bottas slaagde er wel bijna in om hem te verschalken: de Fin kon vanaf de derde plek profiteren van de slipstream en probeerde zijn teamgenoot buitenom in te halen. Dat lukte net niet. Achter hen ging het wel mis na een blunder van Carlos Sainz Jr.: de Spanjaard belandde buiten de baan en probeerde via de daarvoor voorziene ‘escape road’ terug op de baan te komen, maar dat deed de Spanjaard echter aan een veel te hoge snelheid. Sainz klapte in de muur: einde oefening.

Een paar honderd meter verderop kwam ook de race van Lance Stroll voortijdig tot een eind. De Canadees van Racing Point kreeg een tik van Charles Leclerc (Ferrari) en belandde ook in de muur. De safety car kwam enkele ronden de baan op zodat de vele brokstukken geruimd konden worden.

Dubbele tijdstraf voor Hamilton

Na vijf rondjes werd de race hervat. Hamilton leidde nog steeds voor Bottas en Verstappen, maar lang zou dat niet duren: de stewards hadden intussen een beslissing genomen omtrent de illegale oefenstart van Hamilton. De Brit kreeg een tijdstraf van vijf seconden, en kreeg merkwaardig genoeg nog een extra tijdstraf van vijf seconden erbovenop: goed voor tien seconden in totaal. Het was duidelijk niet naar de zin van de WK-leider, maar de stewards waren onverbiddelijk.

Toen Hamilton enkele ronden later zijn pitstop maakte, moest de Brit dus eerst tien seconden stilstaan voor er aan zijn wagen gewerkt kon worden. Hamilton kwam middenin het verkeer als elfde terug de baan op. Toen Bottas en Verstappen halverwege de race ook hun pitstops maakten, was de schade duidelijk: Hamilton zou zonder een dosis geluk niet hoger dan plek drie eindigen.

De race voorin was gestreden, maar achter de top drie waren er - zoals wel vaker - enkele leuke duels. Sergio Pérez verschalkte Daniel Ricciardo en fietste daarna comfortabel weg. Ricciardo werd na de pitstops op zijn beurt voorbijgelaten door zijn Renault-teamgenoot Esteban Ocon, maar Ricciardo verremde zich meteen daarna in bocht 2 en gebruikte de eerder genoemde ‘escape road’ niet om op de baan terug te keren. Dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op.

Bottas sluipt dichterbij in stand

Bottas kwam in de tweede helft van de race niet meer in de problemen en versloeg Verstappen en Hamilton comfortabel. Voor de Fin is het pas zijn tweede zege dit jaar. Pérez en Ricciardo, ondanks de tijdstraf van die laatste, vervolledigden de top vijf.

Charles Leclerc rondde een prima race op de zesde plaats af voor Ferrari. Ocon werd zevende,voor thuisrijder Daniil Kvyat (AlphaTauri). Pierre Gasly (AlphaTauri) en Alex Albon (Red Bull) pakten de laatste puntjes mee.

In de WK-stand blijft Lewis Hamilton leider met 205 punten, maar Bottas doet een goede zaak met zijn zege en het extra puntje voor de snelste raceronde. De Fin volgt nu op 44 punten. Max Verstappen is nog steeds derde, maar volgt wel al op 77 punten van Hamilton.

De volgende race is over twee weken: dan staat de GP van de Eifel op het programma, op de legendarische Nürburgring. Het is de eerste keer sinds 2013 dat daar een Formule 1-race wordt gehouden.