Rublev steekt eindzege ATP Hamburg op zak na winst tegen Tsitsipas

De Rus Andrey Rublev (ATP 14) heeft het ATP-toernooi in het Noord-Duitse Hamburg (gravel/1.062.520 euro) op zijn naam geschreven.

Rublev klopte zondag in de finale de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) in drie sets: 6-4, 3-6 en 7-5. De partij duurde 2 uur en 21 minuten.

De 22-jarige Rublev pakt zijn vijfde titel in zijn loopbaan. Eerder in 2020 was hij al de beste in Adelaide en Doha. Vorig jaar verloor hij in Hamburg nog de finale tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Tsitsipas, ook 22, heeft vijf titels op zijn erelijst, waarvan een dit jaar in Marseille.