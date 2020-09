Aanrijding kost jong koppel in La Roche het leven

Incourt (Waals-Brabant), een jong koppel komt zaterdagavond om het leven door een aanrijding met een auto in het Ardense La Roche. Dat meldt het parket van de provincie Luxemburg.

De man en de vrouw, respectievelijk geboren in 1984 en 1992, waren op weg terug naar de ‘camping de l’Ourthe’ toen ze werden gegrepen door een auto van een Nederlandstalige man. De chauffeur verbleef eveneens op dezelfde camping en was terug onderweg van een restaurant uitje. De slachtoffers zaten geklemd tussen een veiligheidshek en het voertuig. De man is ter plaatse gestorven, zijn vriendin is even later in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen.

De Nederlandse chauffeur was volgens het parket niet dronken en is hij bijzonder geschokt door het ongeval. Het parket meldt ook dat de weg naar de camping niet verlicht was.