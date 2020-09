David Goffin mag meteen inpakken op Roland Garros

David Goffin (ATP-12) heeft de eerste ronde van Roland Garros niet overleefd. Onze 29-jarige landgenoot kreeg een pak voor de broek van Jannik Sinner (ATP-79). Die 19-jarige Italiaan is één van de rijzende sterren in het ATP-circuit. Op het overdekte Court Philippe Chatrier werd het 7-5, 6-0, 6-3.

‘Het is een heel zware loting. Sinner is heel sterk, één van de lastigste tegenstanders die ik kon krijgen in de eerste ronde’, blikte Goffin zaterdag vooruit. ‘Ik ken hem goed, in Monaco trainden we al vaak samen. Ik weet wat hij waard is, want ook op training gaat hij er altijd vol voor. Als hij progressie blijft maken, zal hij snel tot de wereldtop behoren. Het is zeker een potentiële grandslamwinnaar.’

De eerste set ging het nog gelijk op. Beide spelers verloren twee keer hun eigen opslag en hielden zo gelijke tred tot 5-5. Een tiebreak leek in de maak, maar bij 6-5 gaf Goffin zijn eigen service een derde keer uit handen. De tweede set was dramatisch voor onze landgenoot. In het eerste game versierde hij nog drie breakpunten op de opslag van de Italiaan, maar het leverde geen break op. Een mentale tik waar hij niet meer van zou herstellen. Goffin gaf zelf drie keer op een rij zijn opslag prijs en na amper 32 minuten stond het 6-0 voor Sinner.

Ook de derde set begon onmiddellijk met opslagverlies voor Goffin. Dat bleek fataal want Sinner bleef ijzersterk serveren en maakte op de eigen service zijn tweede matchbal af. Exit Goffin. het is van 2014 geleden dat de 29-jarige landgenoot nog eens werd uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros.