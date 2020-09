Bart De Wever pleit voor Angelsaksisch kiessysteem

‘Voor we het land kunnen hervormen, moet eerst het kiessysteem op de schop’, zei Bart De Wever (N-VA) in duidingsprogramma De Zevende Dag op Eén. Hij pleit voor een hervorming van het kiessysteem naar Angelsaksisch voorbeeld.

Dat de Vivaldi-coalitie met een Vlaamse minderheid in een laatste rechte lijn zit, zit Bart De Wever hoog. ‘De manier waarop je als grootste partij bij den bok wordt gezet, is onverdraaglijk’, zei de partijvoorzitter van N-VA zaterdag in een interview met Het Nieuwsblad.

In dat interview kondigde hij ook aan dat hij zijn partij wil vragen om een meerderheidssysteem op te nemen in het N-VA-programma. In duidingsprogramma De Zevende Dag op zondag werkte hij dat idee verder uit. ‘Een meerderheidssysteem noopt tot een herverkaveling van het politieke landschap’, aldus De Wever die pleit voor een blokvorming zoals in het Verenigd Koninkrijk. Zo zou er in de ogen van De Wever ruimte komen voor een centrumrechtse brede volkspartij, een linkse partij en eventueel een extreme partij.

‘Alleen zo gaat die laatste het moeilijk hebben om nog veel zetels te halen en kan je na verkiezingen snel tot een akkoord komen met dat andere blok’, zegt De Wever. Zo komt België volgens De Wever de facto in een confederalisme terecht. ‘Het kiessysteem moet worden herzien voor we het land kunnen herzien’, aldus De Wever.