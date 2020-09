Vlaams Belang houdt zondag aan de Brusselse Heizel een protestactie tegen de Vivaldi-coalitie. De opkomst was bijzonder groot, zoals u in de video hierboven ziet.

Op basis van de tellingen aan de vertrekpunten schat de partij dat er ruim 5.000 wagens aanwezig zijn, wat zou neerkomen op 10.000 aanwezigen. De ‘Protestrit naar Brussel - Niet mijn regering!’ vertrok zondagmorgen vanuit verschillende uithoeken van Vlaanderen om nabij Brussel op Parking C in Grimbergen samen te komen voor een statische betoging. ‘We willen een oorverdovend signaal geven aan die politieke elite dat Vlaanderen een links en anti-Vlaams beleid niet tolereert’, luidde het in de aankondiging op sociale media.

Op de snelwegen naar de hoofdstad waren zondagmorgen lange colonnes te zien van met Vlaamse leeuwenvlaggen uitgedoste voertuigen die op weg waren naar de manifestatie op de Heizel.

‘Het moet een rustige automeeting worden’, verklaarde voorzitter Tom Van Grieken zondagochtend. ‘Ik hoop dat er duizenden auto’s komen, maar het is niet onze intentie om het verkeer te hinderen’, zegt hij. De partij klaagt wat zij ‘de Franstalige dominantie in de federale regering’ noemt aan. ‘We willen wel het signaal geven dat de Vlaming gehoord moet worden. Tijdens coronatijden kan dat op deze manier.’