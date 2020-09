Frans minister na mesaanval Parijs: ‘We zijn in oorlog met islamterreur’

Frankrijk is ‘in oorlog met de islamterreur’. Dat is de reactie van de Franse minister van Binnenlandse Zaken na een steekpartij vlakbij de oude kantoren van Charlie Hebdo in Parijs.

Bij de steekpartij vlakbij de voormalige kantoren van het satirische weekblad Charlie Hebdo in de Franse hoofdstad raakten vrijdag twee medewerkers van het mediabedrijf Premières Lignes Télévision gewond. Na de aanval werd een 18-jarige Pakistaan opgepakt als hoofdverdachte. De man heeft ook bekend en vermeldde ook de karikaturen van de profeet Mohammed die onlangs weer gepubliceerd werden door Charlie Hebdo. Hij dacht dat het magazine nog altijd werkte vanuit de kantoren in de buurt waar hij de aanval pleegde.

‘De minister van Binnenlandse Zaken is er om de Fransen aan de realiteit te herinneren’, zei minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin naar aanleiding van de gebeurtenissen. ‘We bevinden ons in een extreem kritieke situatie. We zijn in oorlog met de islamterreur, en misschien hadden we dit collectief een beetje achter ons gelaten’, aldus de minister zondag tijdens een bezoek aan de synagoge van Boulogne-Billancourt, nabij Parijs.

Darmanin benadrukte dat ‘32 aanslagen’ verijdeld werden de voorbije drie jaar in Frankrijk. ‘Dat is ongeveer een per maand.’

Aantel verdachten opgepakt

In totaal werden na de aanval negen mensen opgepakt, weet het Franse persagentschap AFP. Een van hen, ‘een voormalige kamergenoot’ van de hoofdverdachte, is ondertussen al weer vrijgelaten. De acht anderen blijven in hechtenis. Het gaat behalve de hoofdverdachte om vijf andere ex-kamergenoten van de dader, zijn broer en een kennis. Ook vrijdag werd al een verdachte vrijgelaten. Die bleek volgens bronnen dichtbij het onderzoek een getuige te zijn die achter de hoofdverdachte aanrende.