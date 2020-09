Benoeming Barrett boycotten of aanklagen? Democraten twijfelen

Nu president Trump zijn kandidate voor het Hooggerechtshof heeft voorgedragen, willen de Republikeinen in de Senaat – waar ze de meerderheid hebben – de benoeming nog vóór de verkiezingen doorduwen.

Een drama is het niet als dat niet lukt, ze hebben immers ook bij een nederlaag op 3 november hoogstwaarschijnlijk nog tijd tot 20 januari (de inauguratie van een nieuwe president en installatie van een vernieuwd Congres) de tijd om het te doen. Vóór 3 november zou het vertrouwen echter een broodnodige boost geven.

Maar kan het? Het is meer dan 70 jaar geleden dat een omstreden kandidaat nog in zo’n recordperiode van amper 38 dagen benoemd is geraakt, en veel senatoren – ook Republikeinse – zien met lede ogen aan dat ze in Washington moeten blijven, terwijl ze in hun thuisstaat campagne willen voeren voor hun eigen herverkiezing.

Senator Lindsay Graham, die de commissie Justitie voorzit, wil met de hoorzitting over Amy Coney Barrett starten op 12 oktober, vier dagen lang, om haar benoeming op 22 oktober te bevestigen in de commissie en dan meteen naar de Senaat in plenaire zitting te sturen.

De Democraten zijn het nog niet helemaal eens over hun strategie. De radicalere basis pleit voor een totale boycot van de zittingen, als symbolisch protest tegen een spoedprocedure die volgens hen geen enkele legitimiteit heeft. Maar veel gezaghebbende senatoren – uit het centrum, maar ook uit de progressievere vleugel zoals Elizabeth Warren – willen niettemin de kans grijpen om Amerika uit te leggen waarom dit een rampzalige benoeming zou zijn voor veel burgers.

Eén van die Democratische senatoren heet Kamala Harris, en is kandidaat-vicepresident. Zij zal de kans niet willen missen om aan te vallen, en aan de kaak te stellen hoe Trump en de Republikeinen via het Supreme Court Obamacare willen afschaffen terwijl 7 miljoen Amerikanen met corona besmet zijn, en 200.000 gestorven.

De kans is haast onbestaande dat het iets verandert aan Barretts benoeming: de Republikeinen hebben 53 van de 100 senaatszetels, en slechts twee gematigde Republikeinen weigeren in te stemmen met de supersnelle benoeming in volle verkiezingstijd.