Opperrechter Barrett belooft alles waar christelijk rechts van droomt

Tijdens een ceremonie in de rozentuin van het Witte Huis heeft president Trump Amy Coney Barrett voorgedragen als rechter in het Hooggerechtshof. Alom wordt verwacht dat de filosofie van het hof een historische bocht naar rechts gaat maken door de benoeming van deze ultra-conservatieve en gelovige magistrate – maar hoe snel en drastisch zal dat in de praktijk gaan?